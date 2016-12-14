Россия потребует компенсации за отмену ЧМ по скелетону

Россия может обратиться за компенсацией в связи с отменой чемпионата по скелетону в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Мы могли бы подать иск на возмещение затрат на подготовку к чемпионату как материальных, так и моральных», — отметила она.

Матвиенко назвала решение об отмене соревнований «грязной политической игрой» против России.

Ранее в Кремле также осудили решение Международной федерации бобслея и скелетона не проводить ЧМ в Сочи в связи с допинговым скандалом. в АП его назвали «политизированным».