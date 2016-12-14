Российских лыжников пригрозили отстранить из-за доклада WADA

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что «в случае необходимости» готова временно отстранить от участия в соревнованиях российских лыжников, чьи имена фигурируют во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) Ричарда Макларена.

В настоящее время, говорится в сообщении федерации, данные доклада анализируются при участии специалистов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Из-за большого объема доказательной базы детали все еще находятся на рассмотрении», — пояснили в FIS.

Федерация охарактеризовала свою реакцию на выводы комиссии Макларена как шок и разочарование. «Это атака на целостность честного и чистого спорта», — говорится в сообщении FIS.

Кроме того, в федерации заверили в своем намерении делать все возможное, «чтобы обеспечить справедливые и равные условия для всех своих спортсменов, особенно учитывая, что лыжный сезон в полном разгаре».