Под Смоленском мужчина расстрелял пожарных из Калашникова

В поселке Ольша Смоленской области местный житель открыл стрельбу из автомата Калашникова по сотрудникам МЧС, которые прибыли, чтобы потушить два горящих дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление СКР.

«На место происшествия подъехали три расчета пожарных — девять человек. По неизвестным пока причинам мужчина в камуфляже открыл огонь… Он ранил троих человек, был задержан», — сообщили там.

Вскоре выяснилось, что мужчина, судя по всему, поджег свой и соседский дома, а также застрелил соседа и еще одного мужчину.

«Он поджег свой дом, поджег соседский дом, застрелил его хозяина из автомата Калашникова, начал вести хаотичную стрельбу, погиб еще один случайный человек. Трое сотрудников МЧС получили ранения, их увезла скорая, степень тяжести ранений устанавливается», — отметили в ведомстве.