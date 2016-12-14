Сноуден сравнил власти США с ошпаренной кошкой

Экс-сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, прославившийся благодаря обнародованию секретных сведений, рассказал о реакции властей США на свои разоблачения.

Это заявление Сноуден сделал в ходе видеоконференции, которую организовал глава Twitter Джек Дорси через сервис онлайн-трансляций Periscope, передает РИА Новости.

По словам бывшего спецагента, на его выступление с секретными сведениями в 2013 году «государство отреагировало как ошпаренная кошка, они вышли из себя». Сноуден считает, что причиной такой реакции стали выставленные напоказ «прегрешения правительства» США.

Однако, уточнил бывший сотрудник АНБ, уже к началу 2014 года «президент сменил пластинку» — «по мере того, как доклады с разоблачениями продолжались, по мере того, как суды определили, что власти зашли слишком далеко».