МЭР предрек стабильный курс рубля в 2017 году

Министерство экономического развития (МЭР) России ожидает в 2017 году стабильный курс рубля «с некоторым укреплением». Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.

Алексей Ведев: Минэкономразвития ожидает стабильный курс рубля в 2017г "с некоторым укреплением" — Минэкономразвития (@MinistryEconomy) 14 декабря 2016 г.

Банк России отмечал, что ослабление курса российской валюты после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов было не таким масштабным, как в других странах. И сейчас курс рубля стабилизируется из-за дорожающей нефти.

Напомним, что страны ОПЕК впервые за восемь лет приняли решение по сокращению добычи «черного золота» до 32,5 млн баррелей в сутки. А 10 декабря ОПЕК и страны, не входящие в картель, подписали соответствующее соглашение. Таким образом, к объявленному сокращению присоединились 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тысяч баррелей в сутки. В общем, снижение уровня добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.

С конца ноября баррель нефти Brent подорожал на 17% и превысил 55 долларов за баррель. Курс доллара к рублю упал на 7%, опустившись ниже отметки в 61 рубль. А 12 декабря доллар и евро обновили минимумы года.