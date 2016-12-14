14 декабря 2016, 22:16
Федеральная резервная система США подняла базовую ставку
Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США на состоявшемся 14 декабря заседании повысил ключевую ставку до 0,5-0,75%, следует из данных на сайте регулятора.
Это решение, как отмечается в СМИ, отвечает ожиданиям глобального финансового рынка: вероятность повышения ставки с учетом сделанных ранее заявлений ФРС инвесторы учитывали в котировках еще с конца ноября.
Поэтому, как полагают аналитики, существенных последствий повышение ставки за собой не повлечет: на мировом рынке приготовились к нему заблаговременно.
Эксперты считают, что сейчас Соединенные Штаты выдают хорошие макроэкономические показатели, поэтому оснований для повышения ставки достаточно.
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