Украина заплатит 110 тысяч евро за хранение золота скифов в Голландии

Украина должна будет возместить Музею Алларда Пирсона в Амстердаме около 111 тысяч евро за хранение и страхование скифского золота — экспонатов из четырех крымских музеев, увезенных в Голландию незадолго до отсоединения Крыма от Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сегодня Окружной суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота Украине.

Музеи Крыма суд обязал оплатить 2,8 тысячи евро судебных издержек Украины и амстердамского музея.

Коллекцию скифского золота состоит из более 500 предметов. Всего в музей Амстердама выехала коллекция из двух тысяч экспонатов, включая и предметы из музея в Киеве.

Музеи Крыма подадут апелляцию на решение суда.