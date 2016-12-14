14 декабря 2016, 17:19
Украина заплатит 110 тысяч евро за хранение золота скифов в Голландии
Украина должна будет возместить Музею Алларда Пирсона в Амстердаме около 111 тысяч евро за хранение и страхование скифского золота — экспонатов из четырех крымских музеев, увезенных в Голландию незадолго до отсоединения Крыма от Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее сегодня Окружной суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота Украине.
Музеи Крыма суд обязал оплатить 2,8 тысячи евро судебных издержек Украины и амстердамского музея.
Коллекцию скифского золота состоит из более 500 предметов. Всего в музей Амстердама выехала коллекция из двух тысяч экспонатов, включая и предметы из музея в Киеве.
Музеи Крыма подадут апелляцию на решение суда.
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