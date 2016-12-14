В Москве ребенок выжил после падения с 16-го этажа

Пресс-служба Московского авиационного центра сообщила о падении ребенка с 16 этажа жилого дома в столичном районе Новокосино. Ребенок выжил и был доставлен вертолетом в НИИ детской хирургии и травматологии, передает агентство РИА Новости.

По информации источника агентства в экстренных службах речь идет о мальчике, предположительно, шести лет. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.

Старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что по факту случившегося Следственный комитет начал проверку. Иванова заверила, что в ходе проверки следователи установят все обстоятельства чрезвычайного происшествия и выяснят, кто из взрослых был дома в момент падения ребенка.

«Кроме того, следствие выясняет обстоятельства гибели другого несовершеннолетнего при падении с высоты на той же улице», — сказала она.

Двумя часами ранее из окна другого жилого дома на той же улице выпал несовершеннолетний, учащийся восьмого класса.