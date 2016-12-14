Штаб Трампа подтвердил перенос пресс-конференции о его бизнесе

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер сообщил, что политик действительно решил перенести свою пресс-конференцию на январь будущего года, передает Reuters.

На этой встрече Трамп будет готов обсудить с журналистами вопросы, связанные с его собственным бизнесом. Ранее сообщалось, что миллиардер намерен расстаться со своими активами до инаугурации, которая состоится 20 января.

Также стало известно, что еще летом Трамп избавился от всех своих долей в различных компаниях — с целью избежать возможного конфликта интересов в ходе предвыборной гонки и после нее, в случае победы.

Так, например, после объявления результатов выборов Трамп отказался от сотрудничества с компанией Boeing, которая должна была произвести для президента США новый «борт номер один». Ранее у него самого были акции этой компании.