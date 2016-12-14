Основатель Tesla и SpaceX вошел в экспертный совет при Трампе

Илон Маск — основатель компаний Tesla и SpaceX — вошел в учрежденный избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом совет с участием глав крупнейших американских компаний, передает The Verge.

В совет войдут также сооснователь Uber Трэвис Каланик и глава PepsiCo Индра Нуйя. В итоге в совете теперь будет 19 бизнесменов.

Трамп объявил о создании совета 2 декабря. Ожидается, что его участники будут регулярно встречаться для того, чтобы делиться своими опытом и знанием.

Тогда говорилось, что в совет войдут руководители компаний General Motors, IBM, The Walt Disney Company, Wal-Mart Stores, JPMorgan, Boeing.