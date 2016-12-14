Бывшим владельцам «М.Видео» запретили запускать аналогичные проекты

Президент и основатель крупнейшего ритейлера бытовой техники «М.Видео» Александр Тынкован рассказал об условиях продажи бизнеса группе «Сафмар», которые обязывают его и партнеров по бизнесу не запускать подобные «М.Видео» проекты. Об этом пишет РБК.

«​Да, конечно, в договоре это прописано. Мы не готовы сказать параметры, но они разумные. Там срок определен, в течение которого мы не можем запускать подобные бизнесы. Это логично и справедливо», — пояснил Тынкован.

Отмечается, что после сделки Тынкован и другие акционеры компании останутся в составе совета директоров «М.Видео» и продолжат заниматься ее развитием. «Мы не планируем отдельных бизнесов», — заверил бизнесмен.

Тынкован сообщил, что пока рано говорить о планах инвестирования полученных от продажи «М.Видео» средств и подчеркнул, что еще несколько месяцев может уйти на согласование сделки с ФАС России.

О планах финансовой группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева приобрести «М.Видео» стало известно 14 декабря. «Сафмар» планирует приобрести 100% акций компании. Стоимость сделки может превысить 1 млрд долларов.