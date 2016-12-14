Опечатка помогла хакерам взломать Демпартию США

Взлом серверов Демократической партии США незадолго до президентских выборов стал возможен из-за опечатки Чарльза Делавана, помощника кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на самого Делавана.

Национальный комитет демократов, который управляет Демократической партией, перед выборами получил множество фишинговых писем. В письмах, закамуфлированных под предупреждение Google, говорилось о том, что кто-то взломал почту и необходимо срочно сменить пароль. Так хакеры могли бы получить пароли, а значит и доступ к переписке.

На вопрос одного из помощников Делавана, является ли письмо настоящим, тот ответил: «Это надежное письмо. Джон [Подеста, глава предвыборного штаба Клинтон] должен сменить пароль».

В итоге у хакеров, которых в США связывают с российскими властями, появился доступ к 60 тысячам писем Подесты, которые потом выкладывались в интернет.

Делаван заявил, что допустил ошибку в письме: вместо слова illegitimate («ненадежное») он написал legitimate («надежное» письмо).