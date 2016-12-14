Генпрокуратура Украины сообщила о закупке военными списанных вертолетов

Военная прокуратура Херсонского гарнизона Украины расследует уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе», сообщается на сайте украинской генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, минобороны Украины закупило у частной компании вертолеты, «которые оказались не пригодными к использованию в военных целях и по своему техническому состоянию и оснащению вообще не могут выполнять задачи по назначению».

Следователи установили, что эти же самые вертолеты минобороны продало данному предприятию в 2010 году «как избыточное военное имущество, непригодное к использованию».

Теперь же техника была выкуплена назад. Ущерб государству прокуроры оценивают в 12,7 млн гривен, то есть в 482 тысячи долларов США.

Между тем, как сообщил «Укринформу» Вячеслав Богуслаев — президент и генеральный конструктор компании «Мотор-Сич», у которой минобороны и закупило вертолеты, что прокуроры не разобрались, и вертолеты исправны.

«Военная прокуратура просто пока не разобралась в том, что вертолеты бывают разные. Например, транспортно-десантные вертолеты, согласно техзаданию, не могут иметь и не имеют оборудования и технических характеристик боевых вертолетов. Они предназначены для других целей: для переброски боевой силы и именно этим характеристикам должны отвечать, и отвечают», — отметил Богуслаев.

Он добавил, что в 2010 году эти вертолеты были закуплены в нерабочем состоянии, однако затем были модернизированы.