Мемория. Зинаида Волконская

14 декабря 1789 года родилась княгиня Зинаида Волконская, хозяйка литературного салона.

Личное дело

Зинаида Александровна Волконская (урожденная Белосельская, 1789 – 1862) родилась в семье известного дипломата и мецената князя Александра Белосельского-Белозерского. Почти все детство провела в Западной Европе, получила домашнее образование, брала уроки музыки у французского композитора Франсуа-Адриена Буальдьё. В 1808 году стала фрейлиной императрицы Марии Федоровны. В 1811 году вышла замуж за князя Никиту Григорьевича Волконского, адъютанта императора Александра I. В том же году у них родился сын Александр. Вместе с мужем сопровождала императора во время заграничных походов русской армии 1813 – 1814 годов, затем посетила Англию, побывала на Венском конгрессе.

В Россию Зинаида Волконская вернулась в 1817 году, пользовалась большим успехом в свете. Но спустя три года она устала от светской жизни и решила посетить Италию. Побывала в Риме, где с успехом пела в опере и участвовала в постановке написанной ею оперы «Жанна д’Арк». Посетила Веронский конгресс 1822 года. Затем отправилась в Париж, где анонимно издала литературно-историческое произведение «Славянская картина пятого века».

В 1824 году Зинаида Волконская приехала в Россию, намереваясь посвятить себя продолжению изысканий в области истории и русского фольклора, а также воспитанию и обучению сына. Поселилась в Москве. Ее работы получили признание специалистов, и княгиня Волконская стала членом «Общества истории и древностей российских». Она выступила с проектом создания Эстетического музея при Московском университете и публикации памятников русского фольклора. Дом Волконской стал важным интеллектуальным центром московского общества, ее постоянными собеседниками были Жуковский, Пушкин, Баратынский, Веневитинов, Мицкевич, Чаадаев и другие. В 1826 году Зинаида Волконская устроила проводы в Сибирь жен декабристов – Екатерины Трубецкой и Марии Волконской.

В 1829 году Зинаида Волконская приняла решения покинуть Россию. В Риме семье Волконских принадлежал дворец на площади Треви (палаццо Поли), а также роскошная вилла с парком на Эсквилинском холме. В 1834 году в Рим переехал муж Волконской. Как и в Москве, княгиня устраивала литературный и музыкальный салон. У нее бывали Гоголь, Брюллов, Жуковский, Вяземский, Глинка, Стендаль, Вальтер Скотт, Купер.

В 1862 году Зинаида Волконская простудилась и тяжело заболела. По преданию, это произошло после того, как она отдала свое пальто нищенке. Умерла она в Риме 5 февраля 1862 года. Похоронена в церкви святого Викентия (Сан-Виченцо), недалеко от фонтана Треви.

Чем знаменита

Федор Бруни. Портрет княгини З.А. Волконской в костюме Танкреда. 1820-1824 ГРМ

Московский салон Зинаиды Волконской собирал лучших представителей литературы и искусства. Петр Вяземский называл ее дом «волшебным замом музыкальной феи», где «мысли, чувства, разговор, движения – всё было пение». На музыкальных вечерах у Волконской выступали одаренные любители, в частности известный виолончелист граф Михаил Виельгорский и певица Екатерина Лунина-Риччи, а также музыканты и певцы итальянской оперы. Хозяйка салона, «северная Коринна», как ее прозвали, не находила интеллектуального удовлетворения в светской жизни и использовала возможности, которые давали ей богатство и знатность, для деятельности в различных сферах культуры. Она собирала русское народное творчество, писала стихи, сочинила повесть о княгине Ольге, изучала труды Шатобриана и других философов, сочиняла музыку.

О чем надо знать

С детских лет Зинаида Волконская испытывала интерес к католицизму. Примерно в 1833 году она перешла в католичество. Широко известно это стало лишь в 1839 году, после чего имущество Волконской в России было конфисковано и передано ее сыну. Живя в Риме, Волконская поддерживала близкие контакты со многими представителями высшего духовенства, ее виллу на Эсквилине даже называли «малым залом Ватикана». Одним из ее близких друзей был профессор Болонского университета, впоследствии кардинал Джузеппе Меццофанти. Умерший в Италии в 1844 году муж Зинаиды Волконской перед смертью также перешел в католичество. Волконская принимала активное участие в работе римского «Восточного общества», которое ставило своей целью воссоединение христианских церквей. Она неоднократно встречалась с папой Пием IX. Волконская оказала большую помощь монашеской Конгрегации адораток Крови Христовой, на ее средства был открыт дом этой общины в Риме, и до конца жизни она жертвовала на ее развитие крупные суммы. В 1850-х она разработала программу организации общин Конгрегации адораток Крови Христовой в России, но она не была реализована.

Прямая речь

Среди рассеянной Москвы,

При толках виста и бостона,

При бальном лепете молвы

Ты любишь игры Аполлона.

Царица муз и красоты,

Рукою нежной держишь ты

Волшебный скипетр вдохновений,

И над задумчивым челом,

Двойным увенчанным венком,

И вьется и пылает гений.

Певца, плененного тобой,

Не отвергай смиренной дани,

Внемли с улыбкой голос мой,

Как мимоездом Каталани

Цыганке внемлет кочевой.

А. С. Пушкин «Княгине З. А. Волконской» (1827)

«Возвращайтесь к нам. В московском воздухе легче дышится. Великий русский поэт должен писать или в степях или под сенью Кремля, а творец Бориса Годунова принадлежит городу царей. Какова же должна быть мать, зачавшая человека, чей гений есть полнота силы, изящества и простоты, который, являясь нам – то дикарем, то европейцем, – то Шекспиром или Байроном, то Ариостом или Анакреоном, – но всегда Русским, переходит от лирики к драме, от песен нежных, любовных, простых, порою суровых, романтических или язвительных, к величественному и простодушному тону строгой истории».

Из письма Зинаиды Волконской Пушкину (29 октября 1826)

Волшебница! Как сладко пела ты

Про дивную страну очарованья,

Про жаркую отчизну красоты!

Как я любил твои воспоминанья,

Как жадно я внимал словам твоим

И как мечтал о крае неизвестном!

Ты упилась сим воздухом чудесным,

И речь твоя так страстно дышит им!

На цвет небес ты долго нагляделась

И цвет небес в очах нам принесла.

Душа твоя так ясно разгорелась

И новый огнь в груди моей зажгла.

Из стихотворения Дмитрия Веневитинова «Элегия» (1827)

«Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения, живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белозерской. Эта замечательная женщина, с остатками красоты и на склоне лет, хотела играть роль Коринны и действительно была нашей русскою Коринною. Она писала и прозою и стихами, одушевленная чувством патриотизма, который не оставил ее даже и тогда, как, изменив вере отеческой, поселилась в Риме. Предметом же своей поэмы избрала она св. Ольгу, так как и в ее жилах текла кровь Рюрикова и род Белозерских особенно благоговел пред сею великою просветительницею Руси. (У них в доме даже хранилась древняя ее икона, писанная, по семейному преданию, живописцем императора Константина Багрянородного в то самое время, когда крестилась Ольга в Царьграде). Все дышало грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям, собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы; литераторы и художники обращались к ней как бы к некоему Меценату и приятно встречали друг друга на ее блистательных вечерах, которые умела воодушевить с особенным талантом. Страстная любительница музыки, она устрояла у себя не только концерты, но и италианскую оперу и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех ловкою игрою и чудным голосом: трудно было найти равный ей контральто. В великолепных залах Белосельского дома, как бы римского палацца, оперы, живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обстановлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали италианцы, которые завлекли ее и в Рим.

Из книги А. Н. Муравьева «Знакомство с русскими поэтами»

5 фактов о Зинаиде Волконской

Разные источники называют годом рождения Зинаиды Волконской то 1789, то 1793 год. В зависимости от того, какая из этих дат верна, определяется и место ее рождения. В 1789 году ее отец был посланником в Саксонском курфюршестве и жил с семьей в Дрездене, а затем был назначен в Сардинском королевстве и переехал в Турин. Наиболее вероятен 1789 год.

Дом, где находился салон Зинаиды Волконской, сохранился и в наши дни. Это дом 14 на Тверской улице. Ему посвятил очерк Гиляровский.

После восстания декабристов, в котором участвовали многие представители рода Волконских, полиция установила негласное наблюдение и за Зинаидой Волконской.

Зинаида Волконская подарила влюбленному в нее поэту Дмитрию Веневитинову перстень, найденный при раскопках Геркуланума. С ним Веневитинов был похоронен. В 1930-е годы, при сносе Симонова монастыря, тело Веневитинова было эксгумировано и перезахоронено на Новодевичьем кладбище. При эксгумации перстень был снят с пальца поэта и сейчас хранится в Литературном музее.

Вилла Волконской в Риме в настоящее время служит официальной резиденцией британского посла в Италии.

Материалы о Зинаиде Волконской

Статья о Зинаиде Волконской в русской Википедии

Зинаида Волконская в проекте «Хронос»

Сочинения Зинаиды Волконской

Зинаида Волконская в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона