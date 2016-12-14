14 декабря 2016, 14:42
Дума запретила чиновникам владеть зарубежными активами через бывших супругов
Депутаты Госдумы приняли закон, определяющий понятие «иностранные финансовые инструменты» и запрещающий владеть ими парламентариям, чиновникам и силовикам, передает ТАСС.
В том числе, запрет распространяется на владение финансами через третьих лиц или доверительное управление.
Под третьими лицами будут пониматься бывшие супруги и иные собственники финансовых инструментов, в случае, если фактически распоряжается и получает с этих инструментов прибыль чиновник или его близкий родственник.
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