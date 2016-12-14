Дума запретила чиновникам владеть зарубежными активами через бывших супругов

Депутаты Госдумы приняли закон, определяющий понятие «иностранные финансовые инструменты» и запрещающий владеть ими парламентариям, чиновникам и силовикам, передает ТАСС.

В том числе, запрет распространяется на владение финансами через третьих лиц или доверительное управление.

Под третьими лицами будут пониматься бывшие супруги и иные собственники финансовых инструментов, в случае, если фактически распоряжается и получает с этих инструментов прибыль чиновник или его близкий родственник.