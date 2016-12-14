В Петергофе умер режиссер-некрореалист Евгений Юфит

В Петергофе скончался режиссер, один из основателей жанра некрореализм Евгений Юфит, сообщает «Артгид».

Режиссеру было 55 лет, о причине смерти не сообщается.

Юфит родился в Ленинграде. В 1980-х годах он проходил стажировку в киношколе Александра Сокурова на «Ленфильме». Его дебютная картина «Папа, умер дед Мороз» получила Гран-при кинофестиваля в итальянском Римини.

Первыми экспериментами некрореалистов были пьяные драки на снегу среди леса и на пустырях, которые Юфит снимал на 8-миллиметровую пленку.

Он снял фильмы «Воля», «Серебряные головы», «Деревянная комната», «Убитые молнией» и другие.

В последние годы обратился к фотографии и живописи.