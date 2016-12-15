Путин назначил нового посла РФ в Латвии

Российский президент Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Латвии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвийской Республике», — говорится в документе.

Еще одним указом президент России освободил Лукьянова от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ с 15 декабря 2016 года.

Путин также подписал указ об освобождении от обязанностей Александра Вешнякова — прежнего посла России в Латвии, который занимал должность с 2008 года.