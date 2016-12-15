Глава карельского «Мемориала» арестован по обвинению в съемке детской порнографии

Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца известного карельского историка и общественника, председателя регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которому было предъявлено обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (ст.242 п.2 УК РФ), сообщает портал «Петрозаводск говорит».

60-летний Дмитриев был задержан утром 13 декабря. У него дома прошел обыск, в ходе которого был изъят компьютер с компрометирующими материалами. Все это время — до суда — подозреваемый находился в изоляторе временного содержания.

По версии следствия, подозреваемый «в целях изготовления порнографических материалов использовал потерпевшую» — девочку, не достигшую 14-летнего возраста (2005 года рождения). Следственный комитет Карелии официально заявил, что пострадавшей была приемная дочь Дмитриева. Предполагаемое преступление было совершено в период с марта 2012 по сентябрь 2015 года.

Подозреваемый в зале суда заявил, что он не понимает, в чем его обвиняют, «Я пока до конца не понял суть предъявленных мне обвинений. Это гэбэшная провокация», — сказал Дмитриев. «Это сюрреализм какой-то», — сказал обвиняемый после вынесения решения суда.

Юрий Дмитриев развелся в текущем году. От первого брака у него остались сын и дочь. Сейчас он воспитывает приемную дочь. По словам обвиняемого, девочка «приемная с обеих сторон». При этом Дмитриев обмолвился, что его жена разочаровалась в девочке через три года, а он воспитывает ее по договору о приемной семье.

Соратники общественника полагают, что привлечь к ответственности его пытаются из-за семейной фотографии, на которой его дочь и внучка того же возраста запечатлены обнаженными. Член правления «Мемориала» Сергей Кривенко заявил изданию «ОВД-Инфо», что этот снимок Дмитриев в сети не публиковал — фото находилось в его домашнем компьютере. Жена Дмитриева также рассказала про обыски в их квартире — по ее словам, кто-то обследовал вещи в отсутствие владельцев жилья, но ничего не забрал.

Юрий Алексеевич Дмитриев — советский, российский историк, публицист, краевед. Он известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930—1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорско-Балтийского канала, исследователь мест лагерных кладбищ заключенных ГУЛАГа на территории Карелии. Экспедиции под руководством Дмитриева обнаружили в Карелии в конце 1990-х годов места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору. Накануне своего юбилея Юрий Дмитриев дал порталу «Петрозаводск говорит» интервью под заголовком «Возвращается диктатура страха и лжи».