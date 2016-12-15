СМИ назвали предполагаемую сестру патриарха совладельцем банка РПЦ

Елена Холодова — акционер и член совета директоров банка «Пересвет» — предположительно является троюродной сестрой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она владеет 0,3% акций банка, а должность зампреда совета директоров «Пересвета» заняла в 2010 году. Свое расследование провел телеканал «Дождь».

Холодова может быть родной сестрой Лидии Леоновой, которая выступала истцом по «пыльному делу». Леонова утверждала, что в октябре 2010 года в ее квартире на улице Серафимовича стены, потолок и пол, а также мебель, техника, картины и книги в библиотеке были покрыты плотным слоем строительной пыли из-за ремонта в расположенной этажом ниже квартире экс-главы Минздрава РФ Юрия Шевченко. Тогда ей присудили компенсацию почти в 20 млн рублей. Патриарх Кирилл отмечал, что в суд обратилась его троюродная сестра.

Историк церкви Сергей Бычков рассказал, что девичья фамилия Лидии Леоновой — Холодова. А в 2004 году журнал «Огонек» называл ее «дочерью повара Ленинградского обкома КПСС».

По данным архива Санкт-Петербурга у директора столовой Смольного управления делами Ленинградского обкома КПСС было две дочери: Лидия и Елена Холодовы, 1947 и 1957 годов рождения. Это совпадает с возрастом жительниц квартиры на Серафимовича «пыльного дела».

«Дождь» отмечает, что Холодову также связывает с РПЦ работа в благотворительном фонде «Православная гуманитарная инициатива», который учредил патриарх Кирилл.

Напомним, что в банке «Пересвет» почти два месяца действует временная администрация Центробанка России. Проблемы в организации начались осенью текущего года. В октябре банк ввел ограничение на выдачу наличных денежных средств.