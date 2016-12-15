Экс-советник главы ПФР решил баллотироваться в президенты России

Советник главы подмосковной Балашихи, бывший советник руководителя Пенсионного фонда РФ Анатолий Баташев объявил о своем намерении баллотироваться от партии «зеленые» в президенты России в 2018 году, передает РБК.

Баташев заверил, что такое решение было принято исходя из желания представить «зеленых» во власти и обратить внимание к области экологии. Он подчеркнул, что его выдвижение никак не связано с аналогичным желанием оппозиционера Алексея Навального и олигарха Сергея Полонского.

Напомним, что о своем желании участвовать в президентских выборах России Навальный объявил 13 декабря. Он уже запустил свой предвыборный сайт. А о желании Полонского баллотироваться в президенты РФ стало известно 15 декабря.

И Навальный, и Полонский являются фигурантами резонансных уголовных дел. Российское законодательство не допускает к участию в выборах лиц, имеющих судимость.