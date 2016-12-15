Российские биатлонисты оказались на грани отстранения от Кубка мира

Перед четвертым этапом Кубка мира по биатлону, который состоится в Оберхофе 5-8 января, российских спортсменов могут отстранить от участия в соревнованиях, пишет норвежское издание VG со ссылкой на собственные источники.

По их словам, в указанный период могут вступить в силу санкции в отношении 31 российского биатлониста в связи с подозрениями в употреблении допинга.

Напомним, ранее президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что 31 российский биатлонист подозревается в употреблении запрещенных препаратов.