Более 30 биатлонистов из России заподозрили в допинге

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о том, что получил список Всемирного антидопингового агентства WADA, в котором упоминается 31 российский биатлонист. Спортсмены подозреваются в употреблении запрещенных препаратов, передает VG.

«Некоторые биатлонисты из этого списка уже дисквалифицированы либо завершили карьеру, но есть и те, кто продолжает участвовать в международных соревнованиях. Мы дадим рекомендации в течение недели», — пояснил Бессеберг.

Напомним, в Лондоне была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в спорте России на Олимпиаде в Сочи. Полученные данные были переданы в международные федерации по видам спорта.