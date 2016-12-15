Суд повторно смягчил наказание бывшему главкому Сухопутных войск

Московский окружной военный суд повторно смягчил наказание до штрафа в 90 тысяч рублей бывшему главкому Сухопутных войск генерал-полковнику Владимиру Чиркину, сообщает «Интерфакс».

«Суд установил — приговор изменить: переквалифицировать действия Чиркина с пункта 5 части 5 статьи 290 (взятка) на часть 3 статьи 159 (мошенничество), на основании которой назначить Чиркину наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей», — говорится в решение судейской коллегии.

Ранее в ходе заседания Владимиру Чиркину просил отменить приговор, который, по его мнению, является незаконным.

Бывшего главкома в августе 2015 года посадили на пять лет за требование взятки за выделение квартиры военному, однако апелляционная инстанция изменила его статью на мошенничество и уменьшила наказание до штрафа. Чиркин был освобожден из-под стражи, впоследствии суд досрочно снял с него судимость. В начале ноября Верховный суд России отменил решение нижестоящей инстанции о снятии судимости с военного и направил дело на новое рассмотрение. Ранее Верховный суд уже признавал незаконным смягчение приговора Чиркину по основному делу.