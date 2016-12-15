Путин назначил ответственных за контроль над работой коллекторов

Согласно указу российского лидера Владимира Путина, с 1 января 2017 года контролировать работу коллекторских агентств будут министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В президентском указе уточняется, что Минюсту поручено регулировать коллекторский рынок, а судебным приставам — составлять государственный реестр коллекторских агентств.

Также ФССП поручено создать форму отказа должника от взаимодействия с взыскателем, требования к программному обеспечению и форму отчетности коллекторских агентств.

Возможные расходы, связанные с исполнением президентского указа, правительство учтет при корректировке бюджета на период до 2019 года.

Напомним, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) ранее уведомила первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что без дополнительных нормативных актов федеральный закон о защите прав физлиц при взыскании долгов не сможет фактически вступить в силу с 1 января.