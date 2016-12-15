Следствие подтвердило версию теракта на борту самолета EgyptAir

Министерство гражданской авиации Египта представило отчет, согласно которому на телах погибших при крушении самолета A320 EgyptAir пассажиров обнаружены следы взрывчатых веществ. Об этом пишет Reuters.

Таким образом, подтвердилась версия о теракте на борту авиалайнера в мае 2016 года, когда он рухнул в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что в сентябре французским экспертам удалось обнаружить следы тротила на обломках воздушного судна. Отмечалось, что власти Египта не допустили проведение более детальной экспертизы, из-за чего происхождение тротила определить не удалось.

Самолет египетской авиакомпании совершал рейс из Парижа в Каир 19 мая, но потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли все 66 человек, которые находились на борту лайнера.