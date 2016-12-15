Асад поздравил жителей Сирии с установлением контроля над Алеппо

Сирийский президент Башар Асад поздравил военнослужащих страны с установлением полного контроля над городом Алеппо, восточные районы которого долгое время находились во власти террористов, передает Reuters.

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что российский лидер Владимир Путин поручил организовать вывод из Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей.

Сирийские власти утверждают, что безопасность гарантирована всем участникам вооруженных формирований, готовых сложить оружие и покинуть Алеппо. Тем не менее накануне была зафиксирована попытка прорыва террористов через кордон сирийских войск в северо-западном направлении.