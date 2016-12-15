Подозреваемые в нападении на семью полицейского задержаны в Самарской области

В Следственном комитете России сообщили о задержании в Самарской области пятерых подозреваемых в нападении на семью сотрудника полиции. Соответствующая информация размещена на официальном сайте СКР.

«В качестве свидетелей по уголовному делу допрошено более 200 лиц, проведено 24 осмотра места происшествия, 23 выемки, более 100 обысков; назначена 21 экспертиза. Тщательный анализ результатов этих следственных действий позволил следователям во взаимодействии с подразделениями ГУУР МВД России и ФСБ России, ГУ МВД России по Самарской области в кратчайшие сроки установить пятерых жителей Самарской области, причастных к совершению преступления, и задержать их», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения задержанным, а также предъявления им обвинений.

«Трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о роли других соучастников. Что касается мотива нападения, то на данный момент находит свое подтверждение одна из версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования — проникновение в дом полицейского с целью разбойного нападения», — пояснили в СКР. Ход расследования этого уголовного дела находится на контроле председателя СКР.

Дело возбуждено по факту покушения на убийство начальника ОМВД России по городу Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина и убийства его супруги Екатерины Вашуркиной. По информации следствия, в ночь с 10 на 11 декабря 2016 года Вашуркин с женой подверглись нападению при возвращении в свой дом, расположенный в селе Смышляевка Волжского района Самарской области. Группа лиц поджидали их в доме.