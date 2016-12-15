Глава Пенсионного фонда назвал мифом разговоры о дефиците бюджета ПФР‍

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что разговоры о дефиците бюджета ПФР являются мифом. Соответствующая статья главы фонда опубликована газетой «Известия».

«Девятого декабря Государственная дума приняла бюджет ПФР в третьем чтении, и это означает, что параметры бюджета уже не поменяются. Можно с уверенностью говорить о том, что будет в 2017 году с пенсиями и социальными выплатами, которые Пенсионный фонд России ежемесячно платит более чем 43 миллиона граждан. Сразу хочу сказать, что все разговоры о дефиците бюджета Пенсионного фонда России — миф», — пишет Дроздов.

Он также заверил, что расходы бюджета в полной мере обеспечены доходами.

«Доходы бюджета ПФР — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые платят работодатели, самозанятые граждане, и трансферты из федерального бюджета на финансирование пенсий и социальных выплат. Трансферты из федерального бюджета обеспечивают либо финансирование государственных обязательств по выплате социальных пенсий, материнского капитала и социальных пособий, либо финансирование льгот, данных государством страхователям и некоторым категориям граждан, в системе обязательного пенсионного страхования», — отметил глава ПФР.

Дроздов считает, что нет причин беспокойства о возможных задержках пенсий и соцвыплат населению.

«Таким образом, каждый вид расходов в бюджете ПФР имеет учтенный в бюджете источник финансирования. Это означает, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, все пенсии и социальные пособия будут выплачиваться в срок и в полном объеме», — подчеркнул он.