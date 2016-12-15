Думу попросили усилить контроль над правительством

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, увеличивающий обязанности российского правительства по взаимодействию с нижней палатой парламента при нормотворческой деятельности, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает предоставление правительством на третье чтение в Думе проектов нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены рассматриваемым проектом федерального закона.

Кабмину также надлежит, в случае принятия данного законопроекта, представить в Госдуму в сроки, установленные постановлением палаты, отчет о принятых нормативных правовых актах, разработка и принятие которых предусмотрены федеральным законом.

Как рассказала агентству вице-спикер Думы Ирина Яровая, «взаимодействие законодательной и исполнительной власти должно строиться исключительно на приоритете прав граждан и на позиции, что законы, подписанные президентом, - это императив к исполнению всеми ветвями власти».

Яровая отметила, что мониторинг готовности к исполнению принятых законов с отложенным сроком вступления в силу, проведенный по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, выявил факты, требующие оперативного реагирования.

Так, к исполнению с 1 января 2017 года не готов ряд важнейших законов, касающихся деятельности коллекторов, вывоза бытовых отходов, регистрации права на недвижимость, универсальной электронной карты, государственной информационной системы ЖКХ.