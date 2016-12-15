Цукерберг обещал проверять достоверность новостей в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о предстоящей проверке всех размещаемых на сайте новостей на предмет достоверности. Такой информацией он поделился на своей странице в «Фейсбуке».

По словам Цукерберга, проверкой достоверности новстей будут заниматься сотрудники независимых организаций.

Напомним, операционный директор соцсети Facebook Шерил Сэндберг ранее заявила, что поддельные новости в социальной сети не повлияли на президентские выборы в США.