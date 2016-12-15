ФАС завела дело на власти Петербурга из-за логотипа города от Студии Лебедева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против комитета по туризму Санкт-Петербурга в связи с подписанием договора со студией дизайна Артемия Лебедева. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФАС.

По информации ФАС, Студия Лебедева разработала по заказу комитета туристический логотип Петербурга. При этом открытые торги не проводились, другим компаниям не сообщили о существовании такого тендера, что «привело к созданию дискриминационных условий» на рынке.

В действиях комитета антимонопольный орган нашел признаки нарушения статьи 15 закона о защите конкуренции.