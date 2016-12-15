ФРС анонсировала три повышения базовой ставки в 2017 году

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США завил о возможности трехкратного повышения базовой ставки в 2017 году, сообщает Reuters.

В комитете напомнили, что в сентябре анонсировали двукратное повышение ставки в следующем году, и руководитель ФРС США Джанет Йеллен назвала это «очень скромной регулировкой».

По словам Йеллен, повышение ставки продиктовано ростом количества рабочих мест, быстрой инфляцией и ожиданиями по поводу политики избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее ФРС США впервые за год повысила базовую ставку до 0,5-0,75%.