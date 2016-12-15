Представители ООН и Европарламента примут участие в Гайдаровском форуме-2017 в РАНХиГС

Экспертные дискуссии Гайдаровского форума-2017 в РАНХиГС пройдут при участии представителей международных организаций – Организации объединенных наций (ООН) и Европарламента.

На пленарной дискуссии «Контуры устойчивого развития определяются сегодня», которая состоится в первый день работы Форума 12 января, выступит Джеффри Сакс. Специальный советник ООН, директор Института земли в Колумбийском университете, Джеффри Сакс считается одним из ведущих мировых экспертов в области экономического развития и борьбы с нищетой.

Его идеи и методы по переходу от системы централизованного планирования успешно применялись в странах с переходной экономикой. С середины 1990-х профессор занимается проведением экономических реформ во многих частях Азии, включая Индию и Китай. С 1991 по 1993 гг. он консультировал Егора Гайдара по вопросам макроэкономической политики.

Гайдаровский форум – 2016

В этой же дискуссии примет участие исполнительный директор Сети ООН по поиску решений в целях устойчивого развития Гвидо Шмидт Трауб. Он известен как специалист по изменениям климата: был советником секретариата Совета по прогрессу в Африке, а также Генеральным директором компании CDC Climat Asset Management. Г-н Трауб занимал пост советника по вопросам политики, а затем заместителя директора Проекта тысячелетия ООН в Нью-Йорке.

Вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф выступит экспертом дискуссии «Европа после BREXIT», которая также пройдет в первый день Гайдаровского форума-2017. Немецкий политик входит в состав Европарламента с 2004 года, он был членом Комитета иностранных дел Европарламента и входил в состав комиссии Европейского союза по Китаю. В 2014 году г-н Ламбсдорфф был избран вице-президентом: в рамках этой должности он представляет Европарламент на заседаниях ООН и ВТО. В ходе дискуссии «Европа после BREXIT» планируется обсуждение интеграционных процессов в Европе и торговой политики ЕС после выхода из него Великобритании.

Гайдаровский форум – 2016

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

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