Начала работать европейская навигационная система Galileo

В Брюсселе состоялась торжественная церемония запуска европейской спутниковой навигационной системы Galileo. Об этом 15 декабря в своем твиттере сообщил глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль.

Некоторое время система будет работать в ограниченном режиме, что объясняется недостаточным составом спутниковой группировки. Сигнал будет усиливаться при помощи спутников американской системы GPS, а затем будет становиться все сильнее по мере того, как орбитальные летательные аппараты будут добавляться к уже выведенным на орбиту 18 спутникам.

На момент запуска орбитальная группировка Galileo составляет 18 спутников, еще 8 будут запущены в течение двух лет. Ожидается, что общее количество аппаратов доведут до 30. В мае этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане была успешно запущена российская ракета-носитель «Союз» с двумя спутниками Galileo. Еще два спутника были запущены «Союзом» с космодрома Куру в декабре 2015 года.

Ранее сообщалось, что программа европейской навигационной системы Galileo может столкнуться с серьезными проблемами в связи с тем, что госкорпорация «Роскосмос» отказывается от поставок оставшихся четырех ракет-носителей «Союз-СТ» компании Arienespace. Российская сторона требует выплатить положенные по контракту деньги, которые в прошлом году были заморожены во Франции по требованию бывших акционеров ЮКОСа.