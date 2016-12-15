Роскомнадзор выбрал единого телеизмерителя

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выбрала единую компанию для измерения аудитории телеканалов в России. Как сообщается на сайте ведомства, в течение ближайших трех лет эту задачу возьмет на себя «ТНС Гэллап Медиа».

Как отмечается в сообщении Роскомнадзора, для участия в отборе документы также подавали компании «ФортЛайн», «Медиа Хилс» и «РОМИР Панель». Однако Комиссии по телеизмерениям во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым единогласно отдала предпочтение «ТНС Гэллап Медиа».

В соответствии с действующим российским законодательством, «ТНС Гэллап Медиа» надлежит ежегодно предоставлять отчет о проведенных исследованиях, а также публиковать его на своем официальном сайте.

«Проведенная процедура выбора единственной уполномоченной организации на трехлетний срок обеспечивает открытость, прозрачность и достоверность данных, полученных в результате исследований объема зрительской аудитории телеканалов при их последующем применении при размещении на телеканалах рекламы», – отмечают в Роскомнадзоре.