На Кипре задержан владелец производителя брони для «Арматы»

Контролирующий акционер ОАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» и двух баскетбольных клубов Дмитрий Герасименко задержан на Кипре, сообщает в четверг газета «Коммерсантъ».

Герасименко был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита банка ВТБ на 65 миллионов долларов. В ходе расследования квалификация его деяния была изменена на «мошенничество в особо крупно размере». Предпринимателя подозревают в хищении имущества «Красного Октября» на 65 млн долларов. В конце ноября ноября суд повторно заочно арестовал Герасименко. Российские правоохранительные органы могут потребовать от Кипра экстрадировать россиянина.

Как сообщил сам бизнесмен, он прилетел на Кипр, чтобы «присутствовать на разбирательстве в стране, где он может защищаться по английскому праву». Герасименко добровольно пришел к сотрудникам кипрской полиции и пояснил, что находится в розыске Интерпола. Позже суд отпустил российского бизнесмена под залог.

Дмитрий Герасименко настаивает на необъективности обвинения, так как он начал работу на «Красном Октябре» в 2011 году и не мог быть причастен к хищению, которое было совершено за несколько лет до этого.

Эксперты высказывали мнение, что в ситуацию с «Красным Октябрем» могут вмешаться руководители оборонно-промышленного комплекса России, после чего предприятие могло бы перейти под контроль «Ростеха». В настоящее время предприятие производит 50 % стали нержавеющих марок в стране, в том числе является поставщиком брони для танка нового поколения «Армата».