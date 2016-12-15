В Минобороны отчитались о выводе более 3,6 тысячи боевиков из Дамаска

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что из пригорода Дамаска в Идлиб вывезены 3674 боевика. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Достигнуто соглашение о примирении со старейшинами и главами 1057 населенных пунктов. 94 формирования оппозиции подписали заявочные листы о присоединении к режиму прекращения боевых действий», — рассказал Герасимов.

Он отметил, что на данный момент в Идлиб вывезены более 5,7 тысячи человек.

«В Идлиб вывезены 5744 человека, среди них 3674 боевика и члены их семей, амнистированы 3624 человека, которые пожелали вернуться к мирной жизни», — сказал глава Генштаба ВС РФ.

Ранее лидер России Владимир Путин поручил вывести из восточной части сирийского города Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей.