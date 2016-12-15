В Кремле отказались заниматься золотом скифов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда в Амстердаме, постановившего вернуть коллекцию скифского золота из крымских музеев властям Украины, сообщает РИА Новости.

Напомним, коллекция экспонировалась в Нидерландах в период перехода Крыма под российскую юрисдикцию в 2014 году. Это вызвало споры, кому следует возвращать коллекцию по завершении выставки – России, в состав которой теперь входит Крым, или Украине.

Окружной суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота Украине и обязал музеи Крыма оплатить Украине и музею в Амстердаме 2,8 тысячи евро судебных издержек.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о коллекции, отметил: «Соответствующие российские ведомства занимаются этой темой, это не вопрос президента».

Ранее директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина заявила, что «музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры», поэтому решение суда в Амстердаме Гагарина считает обоснованным.