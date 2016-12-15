В Москве начался суд о признании событий на Майдане госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по делу о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом, передает агентство РИА Новости.

С соответствующим иском обратился экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Он требует привлечения к ответственности лиц, которые допустили незаконную смену украинского руководства, а также просит суд признать нелегитимность нынешней власти страны.

«Я утверждаю, что в действиях лиц, причастных к принятию и реализации вышеуказанных решений, есть признаки преступлений, предусматривающие ответственность по статье 109 УК Украины. Это действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. В народе это называют "государственный переворот"», — уверен Олейник.

Он считает, что в случае принятия судом положительного решения по обращению поможет создать прецедент и предотвратить изменения конституции в других странах.

«Если президент отстраняется конституционным путем, досрочные выборы логичны, но если неконституционным путем, тогда ... это захват власти», — подчеркнул Олейник.

Экс-депутат также заявил о своей готовности дойти с этим вопросом до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В качестве свидетеля по делу проходит бывший президент Украины Виктор Янукович, передает «Интерфакс».