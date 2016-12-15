Сборная России по хоккею проиграла шведам на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею открыла первый тур Кубка Первого канала (второй этап Еврохоккейтура) поражением от сборной Швеции. Матч Швеция – Россия завершился со счетом 3:1.

На девятой минуте шайбу в ворота шведов забросил Владислав Гавриков. За две минуты до завершения второго периода были распечатаны российские ворота: шайба отрикошетила от конька Ильи Сорокина. Второй гол забил Симон Бертильссон, третий – Турессон.

16 декабря российским хоккеистам предстоит встретиться со сборной Чехии. 18 декабря пройдет матч Россия – Финляндия.