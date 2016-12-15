Росстат отметил максимальный за два года рост российской промышленности

Промышленное производство в России в ноябре 2016 года выросло на 2,7% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 декабря данные Росстата.

Продемонстрированный промышленный рост за месяц оказался максимальным с декабря 2014 года. При этом в октябре показатель упал на 0,2%, а в сентябре — на 0,8%, что стало самым значительным снижением с начала года.

В целом за первые 11 месяцев 2016 года промышленное производство в России выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Минэкономразвития РФ спрогнозировали подъем промпроизводства по итогам года на 0,4%. В 2017 году, как ожидает министерство, рост промышленности ускорится до 1,1%, в 2018-м — до 1,7%, а 2019-м — до 2,1%. Также сообщалось, что обрабатывающие отрасли России по итогам октября показали максимальный рост за почти шесть лет.

1 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, осветил тему макроэкономической динамики в стране. Отметив, что главными экономическими проблемами в экономике России являются внутренние трудности, президент, тем не менее, пообещал, что в текущем году ВВП сократится всего на 0,2%. В реальном секторе экономики спад прекратился, наметился рост промышленного производства. Успешной отраслью российской экономики Путин назвал агропромышленный комплекс, отрасль, которая «кормит всю страну». Порадовал президента и рост IT-отрасли, которая удвоила объем экспорта.