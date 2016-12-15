15 декабря 2016, 22:00
Послов РФ и Ирана вызвали в британский МИД из-за Алеппо
Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что вызвал послов РФ и Ирана в Великобритании с целью выразить свою обеспокоенность ситуацией в сирийском городе Алеппо.
«Крайне важно защитить мирных граждан и доставить помощь», — пояснил Борис Джонсон.
Напомним, ранее сирийский лидер Башар Асад поздравил своих сограждан с освобождением Алеппо от террористов, назвав его важнейшим историческим событием.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин сегодня поручил организовать вывод из Алеппо оставшихся там боевиков и их родственников. Асад заверил, что все они, сложив оружие, получат возможность покинуть город.
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