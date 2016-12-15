Послов РФ и Ирана вызвали в британский МИД из-за Алеппо

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что вызвал послов РФ и Ирана в Великобритании с целью выразить свою обеспокоенность ситуацией в сирийском городе Алеппо.

«Крайне важно защитить мирных граждан и доставить помощь», — пояснил Борис Джонсон.

Напомним, ранее сирийский лидер Башар Асад поздравил своих сограждан с освобождением Алеппо от террористов, назвав его важнейшим историческим событием.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин сегодня поручил организовать вывод из Алеппо оставшихся там боевиков и их родственников. Асад заверил, что все они, сложив оружие, получат возможность покинуть город.