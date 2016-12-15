Глава Еврокомиссии отмел предложения ввести санкции против РФ из-за Сирии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире немецкого телеканала ZDF назвал наивными предложения ввести антироссийские санкции из-за ситуации в Сирии.

Юнкер отметил: «Тот, кто думает, что введение дополнительных санкций поможет разрешить сирийскую драму, проявляет особую форму наивности. Это не произведет на Россию никакого впечатления» (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Порошенко «выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и отметил, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкции».

Однако глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в Евросоюзе не обсуждаются санкции против России из-за Сирии.