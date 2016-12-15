Россия и Япония обсудили совместную хозяйственную деятельность на Курилах

Помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе двусторонней встречи обговорили параметры документа о начале консультаций между странами по совместной хозяйственной деятельности на четырех южно-курильских островах, передает ТАСС.

Ушаков отметил, что соответствующее заявление будет опубликовано 16 декабря. Он также добавил, что обсуждения по этому вопросу велись между сторонами ранее, а полях ноябрьского саммита АТЭС в Лиме были даны поручения по подготовке соответствующего заявления российско-японским экспертам.

«Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам, поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать наконец-то текст, который завтра будет опубликован», — пояснил Ушаков.

Он уточнил, что «речь идет о том, что президенты поручают экспертам двух стран начать подробные консультации о согласовании условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах». В частности, предполагается проработка условий деятельности в области рыболовства, туризма, медицины и экологии.

Юрий Ушаков также заверил, что хозяйственная деятельность на четырех островах будет вестись в соответствии с действующим законодательством РФ. «Конечно, это территория Российской Федерации», — ответил помощник российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что несколько десятилетий между РФ и Японией не подписан мирный договор после Второй мировой войны. Японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды. Владимир Путин считает отсутствие российско-японского мирного договора анахронизмом, мешающим развиваться и двигаться вперед обеим государствам.

Президент России прибыл с официальным визитом в Японию 15 декабря. Ожидается подписание между странами нескольких десятков документов.