Суд принял иск ФБК к Открытому правительству из-за «пакета Яровой»

Тушинский районный суд Москвы принял иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к министру Открытого правительства Михаилу Абызову из-за петиции за отмену «законов Яровой». Об этом в Facebook сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади.

Как уточнил Гимади, иск подан с целью принудить Абызова рассмотреть петицию. Первое слушание по делу состоится 16 января.

К 14 августа на сайте «Российской общественной инициативы» было собрано 100 тысяч подписей за отмену «законов Яровой». Авторы обращения выступили за отмену законов, которые уже подписал президент Владимир Путин, поскольку они «требуют огромных денег и могут привести к банкротству многих интернет-компаний, и снизить доход государства от получаемых от них налогов», а также «ущемляют права человека».

Согласно установленной процедуре, по петиции, набравшей необходимое количество голосов, Открытое правительство должно было за два месяца подготовить экспертное заключение и решение о разработке нормативного акта. Между тем, этого сделано не было.

Ранее Пресненский суд Москвы отклонил иск ФБК к Абызову. Суд постановил, что иск принуждает экспертную рабочую группу к нормотворчеству, в то время как у них нет таких полномочий. Вячеслав Гимади заявил, что такое постановление означает, что «вообще невозможно заставить Абызова рассматривать инициативу». Сам Михаил Абызов считает претензии ФБК «неконструктивными».

В настоящее время решение Пресненского суда проверяет Мосгорсуд.