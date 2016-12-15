Дмитрий Медведев назвал главный итог года в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов пяти телеканалов, назвал главным итогом 2016 года сохранение макроэкономической стабильности и выполнение социальных обязательств. Трансляция интервью премьера доступна на сайте телеканала «Россия 24».

По словам Дмитрия Медведева, спад ВВП России в этом году может составить около 0,5%. При этом перед правительством стоит задача добиться темпов выше среднемировых. «Задача непростая, но вполне осуществимая и все наши действия последних лет были направлены на то, чтобы вырваться из темпов роста, которые сформировались в последние годы, перейти от падения экономики к росту. Скажем прямо, нас не устраивают темпы роста в 0,5%, в 1% и даже в 1,5%»,— сказал он.

Глава правительства также заявил, что в экономике должны произойти качественные изменения. «То давление, которое было доказано на нашу экономику, внешнее давление, и в части санкций, и в части закрытия рынков кредитования, и целый ряд других проблем, который сложился, включая, конечно, и обвал цен на энергоносители — на нефть и в последствии на газ — побудили нас к тому, чтобы активнее заниматься изменением структуры экономики»,— сказал Дмитрий Медведев.

Большая пресс-конференция Дмитрия Медведева проходит в этом году в девятый раз. Журналисты пяти российских телеканалов: Первого канала, телеканалов «Россия-1», НТВ, РБК и «Дождь» — задают вопросы главе российского правительства в прямом эфире. В первый раз Медведев общался со СМИ в таком формате 24 декабря 2008 года в качестве президента РФ.