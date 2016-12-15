Медведев назвал дело Улюкаева печальным событием

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил в ходе большой пресс-конференции, что дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева является исключительно печальным событием, передает агентство РИА Новости.

«Это, конечно, очень печальное событие, исключительно печальное. Это событие находится за гранью моего понимания того, что вообще может произойти с министром. Это — высшее должностное лицо в иерархии исполнительной власти», — сказал Медведев.

Он обратил внимание на то, что увольнение Улюкаева с поста главы МЭР в связи с утратой доверия не означает обвинительный приговор, передает ТАСС.

«Подчеркиваю, это — не приговор суда, это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране», — отметил премьер-министр.

По словам Медведева, не следует говорить о виновности или невиновности экс-министра до решения суда.

«До момента постановления решения суда — обвинительного или оправдательного приговора — мы не можем говорить о виновности того или иного лица», — отметил он.

При этом Дмитрий Медведев отказался комментировать весомость улик, которые имеющихся у правоохранительных органов против Улюкаева, сославшись на то, что это это дело следователей и суда.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере суммой в 2 млн долларов. Президент РФ Владимир Путин уволил главу МЭР в связи с утратой доверия.