Могерини допустила объединение ЕС и России против Трампа‍

Верховный представитель Европейского Cоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила в интервью The Wall Street Journal, что ЕС и Россия могут занять единую позицию в противостоянии ряду направлений политики администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Могерини заявила: «В каждом конкретном случае вы найдете вопросы, где я бы не была удивлена видеть европейцев и русских на одной стороне. Это сделка с Ираном, мирный процесс на Ближнем Востоке и возможная роль ООН» (цитата по РБК).

Напомним, ранее советник Трампа по внешней политике Валид Фарес заявил, что избранный президент намерен пересмотреть соглашение по иранской ядерной программе. Глава ЦРУ Джон Бреннан отметил, что Трампа могут ждать серьезные последствия в случае прекращения ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, администрация Трампа пообещала решить вопрос о выходе США из торгового соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в первые 100 дней со вступления Трампа в должность.

Несмотря на недовольство ЕС этими намерениями администрации Трампа, интеграционное объединение готово к сотрудничеству с командой избранного президента по ряду проблем, где у Брюсселя и Вашингтона есть общие интересы. «Я полагаю, что из всего списка глобальных и региональных проблем мы составили бы очень длинный список, где у нас есть над чем поработать или же имеется общий подход», – отметила Могерини.

В числе таких проблем еврокомиссар назвала борьбу с терроризмом, предотвращение кризиса в ключевых регионах, борьбу с притоком нелегальных мигрантов.

При этом в отношении санкций против России ЕС будет придерживаться прежней линии независимо от решений администрации Трампа, подчеркнула Могерини: «Европейские решения не связаны с политическими решениями в Вашингтоне».