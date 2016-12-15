Госавтоинспекция определила ограничения для начинающих водителей

Госавтоинспекция МВД России направила в правительство РФ разработанные поправки к ПДД, которые предполагают введение ограничений прав начинающих водителей, сообщает ТАСС.

«Было проведено заседание экспертной группы по внесению в правительство изменений в правила, касающихся некоторых ограничений для молодых водителей. МВД подготовило соответствующий проект, который согласовывался с Минтрансом и Минюстом», — цитирует агентство слова заместителя главы ГИБДД России Владимира Кузина.

Он уточнил, что речь идет о двух основных ограничениях: запрете перевозить пассажиров на мопеде и мотоцикле, а также запрете на осуществление буксировки транспортного средства или прицепа.

Введение ограничений для водителей со стажем управления менее двух лет обсуждалось на общественных слушаниях в формате Открытого правительства. От общественников в обсуждении приняли участие лишь мотоциклисты, которых представляло движение «Мотоситизен». В совещании участвовали представители министерств и ведомств, центров по дорожной безопасности, автошколы и Российского союза автостраховщиков (РСА).

В начале ноября сообщалось, что Госавтоинспекция МВД России разрабатывает проект поправок в правила дорожного движения, ужесточающих контроль за начинающими водителями. Согласно поправкам машины водителей, имеющих стаж управления транспортом менее двух лет, должны будут иметь обязательную маркировку. Для таких водителей также предусмотрено ограничение скорости не более 70 км/ч на любой дороге, а начинающим владельцам мотоциклов и мопедов запрещается перевозить пассажиров.