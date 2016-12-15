Американские СМИ обвинили Путина в личном вмешательстве в выборы президента США‍

Президент России Владимир Путин был лично вовлечен в «тайную кампанию России» по вмешательству в президентские выборы в США, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке, «имеющие прямой доступ к информации».

По утверждению собеседников телеканала, Путин лично давал указания по использованию материалов со взломанных серверов Демократической партии США. Это якобы подтверждается новыми разведданными из дипломатических источников и «шпионов, работающих на союзников США».

Путин преследовал разноплановые цели, заявляют источники NBC: «То, что началось как личная вендетта против Хиллари Клинтон, трансформировалось в попытку продемонстрировать порочность американской политики и посеять разногласия между ключевыми американскими партнерами, создавая видимость, будто на США больше нельзя положиться как на надежного глобального лидера».

Напомним, после взлома хакерами серверов Демократической партии США и появления в сети переписки сотрудников избирательной кампании Хиллари Клинтон неоднократно звучали обвинения в адрес России.

Однако избранный президент США Дональд Трамп потребовал доказать факты такого вмешательства.

Вслед за этим появились сообщения, что управление Директора Национальной разведки (ODNI) США не нашло доказательств утверждениям Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о том, что якобы работающие на Россию хакеры способствовали победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента.